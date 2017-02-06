У Закарпатській та Хмельницькій областях через негоду обмежений рух автотранспорту

09:12, 6 лютого 2017
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Через складні погоді умови на Закарпатті та Хмельниччині обмежили рух автотранспорту.

У двох областях обмежили рух автотранспорту / УНІАН
У двох областях обмежили рух автотранспорту / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укравтодор.

У більшості регіонів України сьогодні пройде сніг, на сході до -9° (карта)

У зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород - Демічі , км 18+000, ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця. Встановлені дорожні знаки з напрямком об’їзду та заборони руху.

У Хмельницькій області через  дощ при мінусовій температурі повітря та ожеледь склалась складна ситуація по забезпечення проїзду автотранспорту по мережі доріг місцевого значення. Тому було прийнято рішення про введення обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по автодорогах місцевого значення.

Нагадаємо, у зв’язку із сильними снігопадами у понеділок, 6 лютого 2017 року, з 06:00 ранку до Києва обмежено в’їзд великогабаритного транспорту.

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