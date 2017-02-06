Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Сьогодні, 6 лютого, у Карпатах очікується високий рiвень лавинної небезпеки.

У Карпатах очікується значна лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також Київ сьогодні засипатиме снігом, вдень температура до -6°

"6 лютого в горах Закарпатської області зберігається високий (4-й) рiвень лавинної небезпеки, у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки. Крім того, у Закарпатській області iснує загроза зсувiв снiгу на дороги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через складні погоді умови на Закарпатті та Хмельниччині обмежили рух автотранспорту.