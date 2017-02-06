У Києві через негоду громадський транспорт переходить на спецрежим роботи

Потужний снігопад паралізував дороги столиці.

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Через погіршення погоди робота наземного громадського транспорту організована за спеціальним режимом руху. Про це повідомили у прес-службі "Київпастрансу".

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Як повідомляв УНІАН, через сильний снігопад у понеділок 6 лютого з 06:00 ранку у столиці обмежено рух великогабаритного транспорту, а місто паралізували 10-бальні затори.