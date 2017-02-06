Погода на тиждень: в Україні вдарять 20-градусні морози і пройдуть снігопади (карта)

Цього тижня в Україні значно похолодає. У середу місцями стовпчик термометра опуститься до -25°.

Ілюстрація / Reuters

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на сході - до -9°. У західних областях температура до +3°. У центрі країни вдень стовпчик термометра опуститься до -6°. На півночі вдень до -6°, у південних регіонах-до +6°.

Прогноз на 6 лютого / УНІАН

У вівторок, 7 лютого, на заході та півдні пройде сніг. Вночі на сході країни похолодає до -26°.

Прогноз на 7 лютого / УНІАН

У середу, 8 лютого, в Україні збережеться холодна погода, на заході пройде сніг. У Київській та Чернігівській областях вночі стовпчик термометра опуститься до -25°. Найменше морози торкнуться південя - там до -2°.

Прогноз на 8 лютого / УНІАН

У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні -22°...-11°, вдень на сході до -16°.

Прогноз на 9 лютого / УНІАН

У п'ятницю по всій країні без опадів. На півдні температура вдень до -2°, в інших регіонах вдень -12°...-5°.

Прогноз на 10 лютого / УНІАН

11 і 12 лютого в Україні хмарно з поясненнями. У суботу вночі найхолодніше буде в центрі - до -18°, на решті території -17°...-9°. Вдень температура по країні -11°...-2°. У неділю вночі на заході до -17°, вдень в Україні -11°...-3°.

Прогноз на 11 лютого / УНІАН

Прогноз на 12 лютого / УНІАН

Народний прогноз

6 лютого - Ксенії (Аксиньї). Ксенії - перелом зими. Цей день називали в народі весновказівник, оскільки вважалося: яка Ксенія - така буде і весна. 7 лютого - Григорій Богослов. Яка погода до обіду, такою буде і перша половина наступної зими, а погода після обіду передбачала погоду на другу половину наступної зими.

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8 лютого. У цей день сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими. 9 лютого. Якщо хмари у цей день йдуть проти вітру - до заметілі.

10 лютого - Єфремов день. Вважається, якщо вітер на Єфрема пронісся - літо, швидше за все, буде сирим і холодним

11 лютого - це день Лаврентія і Власа. Сильні морози у цей день обіцяють спекотне літо. 12 лютого. Червоний місяць у цей день - до вітру.

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