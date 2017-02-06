Погода на тиждень: в Україні вдарять 20-градусні морози і пройдуть снігопади (карта)
Цього тижня в Україні значно похолодає. У середу місцями стовпчик термометра опуститься до -25°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на сході - до -9°. У західних областях температура до +3°. У центрі країни вдень стовпчик термометра опуститься до -6°. На півночі вдень до -6°, у південних регіонах-до +6°.
У вівторок, 7 лютого, на заході та півдні пройде сніг. Вночі на сході країни похолодає до -26°.
У середу, 8 лютого, в Україні збережеться холодна погода, на заході пройде сніг. У Київській та Чернігівській областях вночі стовпчик термометра опуститься до -25°. Найменше морози торкнуться південя - там до -2°.
У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні -22°...-11°, вдень на сході до -16°.
У п'ятницю по всій країні без опадів. На півдні температура вдень до -2°, в інших регіонах вдень -12°...-5°.
11 і 12 лютого в Україні хмарно з поясненнями. У суботу вночі найхолодніше буде в центрі - до -18°, на решті території -17°...-9°. Вдень температура по країні -11°...-2°. У неділю вночі на заході до -17°, вдень в Україні -11°...-3°.
Народний прогноз
6 лютого - Ксенії (Аксиньї). Ксенії - перелом зими. Цей день називали в народі весновказівник, оскільки вважалося: яка Ксенія - така буде і весна. 7 лютого - Григорій Богослов. Яка погода до обіду, такою буде і перша половина наступної зими, а погода після обіду передбачала погоду на другу половину наступної зими.
У більшості регіонів України сьогодні пройде сніг, на сході до -9° (карта)
8 лютого. У цей день сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими. 9 лютого. Якщо хмари у цей день йдуть проти вітру - до заметілі.
10 лютого - Єфремов день. Вважається, якщо вітер на Єфрема пронісся - літо, швидше за все, буде сирим і холодним
11 лютого - це день Лаврентія і Власа. Сильні морози у цей день обіцяють спекотне літо. 12 лютого. Червоний місяць у цей день - до вітру.
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Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°