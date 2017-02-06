Рух поїздів у складних погодних умовах здійснюється згідно з графіком - "Укрзалізниця"
Рух пасажирських поїздів в Україні здійснюється згідно з графіком, незважаючи на погіршення погодних умов в країні.
Як повідомила прес-служба публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця", для забезпечення безперервного руху поїздів в ніч з 5 на 6 лютого близько 750 залізничників вивезли зі станцій більше 1,5 тис. куб. м снігу. Крім того, працівники вручну очистили близько 1 тис. стрілочних переводів.
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За даними прес-служби, у ніч з 5 на 6 лютого опади у вигляді рясного снігопаду випали на території регіонального філіалу компанії "Південно-Західна залізниця", дрібний сніг також йшов на території філії "Одеська залізниця" та на окремих станціях філії "Львівська залізниця".
"Залізничники докладають усі зусилля, щоб потяги курсували за графіком, навіть у складних погодних умовах. Зокрема, тільки близько 600 працівників були задіяні на снігоочисних роботах на станціях та шляхах Південно-Західної залізниці, де минулої ночі випала найбільша кількість снігових опадів", - наголошується в повідомленні.
Крім того, протягом минулої ночі на станції Хутір - Михайлівський Південно-Західної залізниці та на станціях Придніпровської залізниці для розчищення шляхів та станцій від снігу були задіяні снігоприбиральні машини.
Нагадаємо, через складні погодні умови на Закарпатті та Хмельниччині обмежили рух автотранспорту.
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