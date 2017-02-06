Аеропорти "Київ" і "Бориспіль" працюють в штатному режимі, незважаючи на сильний снігопад

11:28, 6 лютого 2017
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Столичні аеропорти "Бориспіль" і "Київ" (Жуляни), незважаючи на складні метеоумови в Києві, працюють у штатному режимі.

УНІАН
Аеропорт "Київ" / УНІАН

Разом з тим, прес-служби аеропортів просять пасажирів завчасно приїжджати в аеропорти і стежити за розкладом рейсів.

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"Аеропорт "Київ" працює в штатному режимі. Прохання завчасно виїжджати в аеропорт і стежити за статусом рейсів на онлайн-табло", - йдеться в повідомленні аеропорту "Київ" на офіційній сторінці в Facebook.

"Працюємо в штатному режимі, борти вилітають по готовності, все нормально", - повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, у Києві спостерігається сильний снігопад і обмерзання доріг. Рівень заторів на магістралях столиці досягає 9-10 балів.

Аеропорт "Бориспіль" - найбільший в Україні міжнародний аеропорт, забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Аеропорт "Київ" (Жуляни) є одним з найстаріших аеропортів України і працює з 1924 року. Аеропорт обслуговує внутрішні і міжнародні цивільні рейси, а також рейси бізнес-авіації.

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