Через негоду в Черкаській області обмежили рух великогабаритного транспорту

Через снігопад у Черкаській області на автодорогах загального користування введено тимчасове обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту.

У Черкаській області обмежили рух великогабаритного транспорту / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

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Зокрема, з 10:30 6 лютого обмеження діє на таких дорогах: М-05 Київ – Одеса (км 143 + 028 – км 274 + 360), Н-01Київ – Знам’янка (км 123 + 850 – км 241 + 622), Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через м. Кременчук) (км 81+300 – км 169+117).

Нагадаємо, через погіршення погоди робота наземного громадського транспорту організована за спеціальним режимом руху.