Через негоду в Черкаській області обмежили рух великогабаритного транспорту
Через снігопад у Черкаській області на автодорогах загального користування введено тимчасове обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту.
Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.
Аеропорти "Київ" і "Бориспіль" працюють в штатному режимі, незважаючи на сильний снігопад
Зокрема, з 10:30 6 лютого обмеження діє на таких дорогах: М-05 Київ – Одеса (км 143 + 028 – км 274 + 360), Н-01Київ – Знам’янка (км 123 + 850 – км 241 + 622), Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через м. Кременчук) (км 81+300 – км 169+117).
Нагадаємо, через погіршення погоди робота наземного громадського транспорту організована за спеціальним режимом руху.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+21°... +11°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+26°... +15°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запоріжжя+26°... +16°
-
Івано-Франківськ+19°... +9°
-
Київ+23°... +13°
-
Кіровоград+23°... +12°
-
Луганськ+28°... +16°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+19°... +9°
-
Миколаїв+26°... +14°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+22°... +12°
-
Рівне+20°... +10°
-
Сімферополь+27°... +16°
-
Суми+21°... +11°
-
Тернопіль+18°... +9°
-
Харків+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+22°... +13°
-
Чернігів+22°... +11°
-
Чернівці+22°... +11°
Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 70 %
Тиск: 752 мм
Вітер: 4.1 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:45
Захід 20:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин