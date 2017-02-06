Комунальники кажуть, що на боротьбу зі снігом у Києві вийшла вся наявна техніка

Вулиці та дороги столиці безперервно розчищували, починаючи з 20:30 5 лютого.

У Києві сильний снігопад паралізував рух / УНІАН

Із ночі понеділка на вулицях і дорогах Києва безперервно працюють 267 одиниць снігоприбиральної техніки та бригади з ручного прибирання. Про це повідомили в КК "Київавтодор".

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"Станом на 06:00 було 4 рази проведено повний комплекс робіт із оброблення та очищення доріг від снігу, а станом на 08:30 такі роботи виконувалися вп’яте, адже опади не припиняються", - повідомили у прес-службі.

Комунальники визнають, що буквально за 2 години почищені дороги знову накриває сніг.

Сьогодні вночі, щоб впоратися з такою інтенсивністю снігу та забезпечити на ранок проїзний стан доріг, очищення проводилося колонами снігоприбиральної техніки в складі 5-9 машин. Зранку великі колони розбили на менші в складі до 3 одиниць спецтехніки, щоб не заважати руху машин.

"Бригади з ручного прибирання і трактори зі спеціальним обладнанням працюють на тротуарах і зупинках громадського транспорту, які обслуговують автодорівці. Щоб організувати безпечний рух автотранспорту дорогами столиці протягом доби підприємства «Київавтодору» використали 1753 т солі та 1462 т піщано-соляної суміші. Дорожники продовжують роботи в посиленому режимі, до прибирання вулично-дорожньої мережі задіяна вся наявна техніка та людські ресурси", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, через сильний снігопад у понеділок 6 лютого з 06:00 ранку у столиці обмежено рух великогабаритного транспорту, громадський перейшов на спецрежим роботи, а місто паралізували 10-бальні затори.