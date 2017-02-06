"Навіщо прибирати сніг, якщо він ще йде": як соцмережі відреагували на транспортний колапс у Києві

11:51, 6 лютого 2017
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Через складні погодні умови Київ зранку опинився у 10-бальних заторах, зафіксовані десятки ДТП.

Київ зупинився у 10-бальних заторах через сильний снігопад / Oleg Katkov, Facebook
Київ зупинився у 10-бальних заторах через сильний снігопад / Oleg Katkov, Facebook

Жителі столиці викладають у соцмережі фотографії і відео, які свідчать про транспортний колапс у Києві. Кияни обурюються непідготовленістю комунальних служб до сильного снігопаду, про який синоптики попереджали заздалегідь.

Як повідомляв УНІАН, зранку Київ зупинився у 10-бальних заторах через сильний снігопад.

Так, рух паралізовано на Південному та Дарницькому мосту, а також на мосту Патона.

Комунальники кажуть, що на боротьбу зі снігом у Києві вийшла вся наявна техніка

На в'їздах до міста - також проблеми з рухом транспорту. З боку Житомира транспорт фактично зупинився, з Броварів та Вишгорода також важко дістатися до Києва, там транспорт рухається дуже повільно.

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