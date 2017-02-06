Рівень заторів на дорогах Києва знизився до 7 балів

12:03, 6 лютого 2017
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Рівень дорожніх заторів у Києві знизився з 10 до 7 балів. 

У Києві вже 7-бальні затори / Скріншот
У Києві вже 7-бальні затори / Скріншот

Про це свідчать дані системи Яндекс.Пробки.

Крім того, переїзди через Дніпро нарешті повністю вільні.

Також варто зазначити, що з вулиць столиці відбуксували більшість авто, які зранку потрапили у ДТП. 

Комунальники кажуть, що на боротьбу зі снігом у Києві вийшла вся наявна техніка

Як повідомляв УНІАН, зранку Київ зупинився у 10-бальних заторах через сильний снігопад. Так, рух було паралізовано на Південному та Дарницькому мосту, а також на мосту Патона.

На в'їздах до міста - також спостерігалися проблеми з рухом транспорту. З боку Житомира транспорт фактично зупинився, з Броварів та Вишгорода також важко дістатися до Києва, там транспорт рухається дуже повільно.

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