Рівень заторів на дорогах Києва знизився до 7 балів
Рівень дорожніх заторів у Києві знизився з 10 до 7 балів.
Про це свідчать дані системи Яндекс.Пробки.
Крім того, переїзди через Дніпро нарешті повністю вільні.
Також варто зазначити, що з вулиць столиці відбуксували більшість авто, які зранку потрапили у ДТП.
Комунальники кажуть, що на боротьбу зі снігом у Києві вийшла вся наявна техніка
Як повідомляв УНІАН, зранку Київ зупинився у 10-бальних заторах через сильний снігопад. Так, рух було паралізовано на Південному та Дарницькому мосту, а також на мосту Патона.
Столиця застрягла в неймовірних заторах через снігопад
На в'їздах до міста - також спостерігалися проблеми з рухом транспорту. З боку Житомира транспорт фактично зупинився, з Броварів та Вишгорода також важко дістатися до Києва, там транспорт рухається дуже повільно.
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