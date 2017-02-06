На Закарпатті залишаються підтопленими 4 дворогосподарства та 72 га сільгоспугідь

12:06, 6 лютого 2017
972
0

Через негоду на Закарпатті залишаються підтопленими 4 дворогосподарства та 72 га сільгоспугідь.

Негода на Закарпатті / ДСНС
Негода на Закарпатті / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На Закарпатті залишаються підтопленими 13 домогосподарств та 385 гектарів сільгоспугідь

"Протягом доби 5 лютого внаслідок танення снігу та опадів у вигляді дощу на території Закарпатської області відбулося часткове підтоплення 9 дворогосподарств. Для ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС у кількості 7 одиниць техніки та 25 рятувальників. Станом на 19:00 роботи по відкачуванню води завершені у 5 дворогосподарствах", - йдеться в повідомленні.

Наразі залишаються підтопленими 4 дворогосподарства:  Іршавський  район - 3, Ужгород - 1.

Також паводковою водою перелито дорожнє полотно на дорозі місцевого значення у Виноградівському  районі (с. Шаланки) завдовжки 150 м.

Нагадаємо, минулого тижня через несприятливі погодні умови у Закарпатській області сталося підтоплення 87 дворогосподарств і 4 житлових будинків.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото) Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин