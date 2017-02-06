Через негоду на Закарпатті залишаються підтопленими 4 дворогосподарства та 72 га сільгоспугідь.

Негода на Закарпатті / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Протягом доби 5 лютого внаслідок танення снігу та опадів у вигляді дощу на території Закарпатської області відбулося часткове підтоплення 9 дворогосподарств. Для ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС у кількості 7 одиниць техніки та 25 рятувальників. Станом на 19:00 роботи по відкачуванню води завершені у 5 дворогосподарствах", - йдеться в повідомленні.

Наразі залишаються підтопленими 4 дворогосподарства: Іршавський район - 3, Ужгород - 1.

Також паводковою водою перелито дорожнє полотно на дорозі місцевого значення у Виноградівському районі (с. Шаланки) завдовжки 150 м.

Нагадаємо, минулого тижня через несприятливі погодні умови у Закарпатській області сталося підтоплення 87 дворогосподарств і 4 житлових будинків.