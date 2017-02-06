У Києві похолодає до -19°, сніг буде йти три дні - Гідрометцентр

Сьогодні снігопад у столиці триватиме до кінця дня, його кількість складе 4-5 мм.

Сьогодні сніг буде йти до кінця дня / УНІАН

За минулу добу висота сніжного покрову в Києві виросла на 12 см, повідомив керівник Українського идрометцентра Микола Кульбіда.

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"Сніг буде тривати протягом сьогоднішнього дня, але його кількість складе всього 4-5 мм, або 5-6 см, якщо вважати висоту снігового покриву. Загалом за минулу добу в Києві випало 11 мм опадів у вигляді снігу. Висота снігового покриву зросла на 12 см. Це абсолютно звичайне явище для зимового періоду, тут ніякої небезпеки не повинно було бути", - цитує керівника Гідрометцентру "112 Україна".

У Гідрометцентрі прогнозують, що завтра і післязавтра в Києві також буде йти сніг, але помірний. Це буде супроводжуватися зниженням температури повітря.

"Температура повітря знизиться до 10-12 градусів морозу. Протягом наступних днів вона становитиме 14-16, в окремі дні навіть 17-19 градусів морозу. Найнижча температура повітря буде спостерігатися на сході і північному сході України, де морози будуть досягати 20-25 градусів. Найтепліше буде на заході і півдні України", - додав Кульбіда.

Нагадаємо, комунальники кажуть, що на боротьбу зі снігом у Києві вийшла вся наявна техніка.