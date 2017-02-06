У Києві похолодає до -19°, сніг буде йти три дні - Гідрометцентр

12:35, 6 лютого 2017
1452
0

Сьогодні снігопад у столиці триватиме до кінця дня, його кількість складе 4-5 мм.

УНІАН
Сьогодні сніг буде йти до кінця дня / УНІАН

За минулу добу висота сніжного покрову в Києві виросла на 12 см, повідомив керівник Українського идрометцентра Микола Кульбіда.

Аеропорти "Київ" і "Бориспіль" працюють в штатному режимі, незважаючи на сильний снігопад

"Сніг буде тривати протягом сьогоднішнього дня, але його кількість складе всього 4-5 мм, або 5-6 см, якщо вважати висоту снігового покриву. Загалом за минулу добу в Києві випало 11 мм опадів у вигляді снігу. Висота снігового покриву зросла на 12 см. Це абсолютно звичайне явище для зимового періоду, тут ніякої небезпеки не повинно було бути", - цитує керівника Гідрометцентру "112 Україна".

У Гідрометцентрі прогнозують, що завтра і післязавтра в Києві також буде йти сніг, але помірний. Це буде супроводжуватися зниженням температури повітря.

"Температура повітря знизиться до 10-12 градусів морозу. Протягом наступних днів вона становитиме 14-16, в окремі дні навіть 17-19 градусів морозу. Найнижча температура повітря буде спостерігатися на сході і північному сході України, де морози будуть досягати 20-25 градусів. Найтепліше буде на заході і півдні України", - додав Кульбіда.

Нагадаємо, комунальники кажуть, що на боротьбу зі снігом у Києві вийшла вся наявна техніка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото) Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото)
Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото) Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото)
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин