"Укрпошта" повідомляє про затримку доставки поштових відправлень через негоду

Через погіршення погодних умов спостерігаються проблеми з доставкою поштових відправлень.

Через негоду затримується доставка поштових відправлень / УНІАН

Про це повідомила прес-служба Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта".

"У зв'язку з погіршенням погодних умов та ускладненням дорожнього руху повідомляємо, що в деяких регіонах України, затримується доставка поштових відправлень", - йдеться в повідомленні.

Читайте також Аеропорти "Київ" і "Бориспіль" працюють в штатному режимі, незважаючи на сильний снігопад

Згідно з повідомленням, 6 лютого доставка відправлень буде здійснюватися з затримкою в 16 районах Вінницької області (455 населених пунктів), семи - Тернопільської (167), двох - Чернівецької (34), одному - Луганській (3) і трьох районах Сумської області (7 населених пунктів).

За даними прес-служби "Укрпошти", доставка поштових відправлень в населені пункти буде здійснена орієнтовно до середи, 8 лютого.

"Укрпошта" запевняє, що робить все можливе для якнайшвидшого відновлення строків доставки кореспонденції в зазначені пункти.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, 6 лютого по всій Україні очікуються сильні снігопади. У зв'язку з негодою проїзд по автомобільним дорогам в ряді областей ускладнений. У той же час рух пасажирських поїздів в Україні здійснюється згідно з графіком.