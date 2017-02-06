"Укрпошта" повідомляє про затримку доставки поштових відправлень через негоду
Через погіршення погодних умов спостерігаються проблеми з доставкою поштових відправлень.
Про це повідомила прес-служба Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта".
"У зв'язку з погіршенням погодних умов та ускладненням дорожнього руху повідомляємо, що в деяких регіонах України, затримується доставка поштових відправлень", - йдеться в повідомленні.
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Згідно з повідомленням, 6 лютого доставка відправлень буде здійснюватися з затримкою в 16 районах Вінницької області (455 населених пунктів), семи - Тернопільської (167), двох - Чернівецької (34), одному - Луганській (3) і трьох районах Сумської області (7 населених пунктів).
За даними прес-служби "Укрпошти", доставка поштових відправлень в населені пункти буде здійснена орієнтовно до середи, 8 лютого.
"Укрпошта" запевняє, що робить все можливе для якнайшвидшого відновлення строків доставки кореспонденції в зазначені пункти.
Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, 6 лютого по всій Україні очікуються сильні снігопади. У зв'язку з негодою проїзд по автомобільним дорогам в ряді областей ускладнений. У той же час рух пасажирських поїздів в Україні здійснюється згідно з графіком.
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