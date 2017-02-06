"Укрпошта" повідомляє про затримку доставки поштових відправлень через негоду

12:49, 6 лютого 2017
1155
0

Через погіршення погодних умов спостерігаються проблеми з доставкою поштових відправлень.

Фото УНІАН
Через негоду затримується доставка поштових відправлень / УНІАН

Про це повідомила прес-служба Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта".

"У зв'язку з погіршенням погодних умов та ускладненням дорожнього руху повідомляємо, що в деяких регіонах України, затримується доставка поштових відправлень", - йдеться в повідомленні.

Аеропорти "Київ" і "Бориспіль" працюють в штатному режимі, незважаючи на сильний снігопад

Згідно з повідомленням, 6 лютого доставка відправлень буде здійснюватися з затримкою в 16 районах Вінницької області (455 населених пунктів), семи - Тернопільської (167), двох - Чернівецької (34), одному - Луганській (3) і трьох районах Сумської області (7 населених пунктів).

За даними прес-служби "Укрпошти", доставка поштових відправлень в населені пункти буде здійснена орієнтовно до середи, 8 лютого.

"Укрпошта" запевняє, що робить все можливе для якнайшвидшого відновлення строків доставки кореспонденції в зазначені пункти.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, 6 лютого по всій Україні очікуються сильні снігопади. У зв'язку з негодою проїзд по автомобільним дорогам в ряді областей ускладнений. У той же час рух пасажирських поїздів в Україні здійснюється згідно з графіком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)
Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото) Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото)
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин