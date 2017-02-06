У вівторок в Одесу прийде негода: очікується потужний снігопад і поривчастий вітер

12:54, 6 лютого 2017
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З 7 лютого в Одесі очікується погіршення погодних умов.

У вівторок в Одесу прийде снігопад / dsns.gov.ua
У вівторок в Одесу прийде снігопад / dsns.gov.ua

Про це в ході апаратної наради повідомив перший віце-мер Анатолій Орловський, передає "Думська".

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«У вівторок і середу буде сильний сніг і поривчастий вітер, може бути ожеледь. Всі служби мають бути готові. Працюємо хоча б не гірше, ніж у січні», — сказав Орловський.

Тим часом Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджається, що сьогодні, 6 лютого, в Одесі та області збережеться туман, видимість 200-500 метрів.

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