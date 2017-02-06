На популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до -14°

Сьогодні і завтра на автошляхах України пройде сніг, на сході температура до -14°.

На автошляхах України ожиждаются опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса пройдуть дощі і сніг. Температура -5°... +3°. Завтра на цьому маршруті температура до -10°, снігопад.

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На трасі Київ – Ужгород місцями пройде сніг, температура в дорозі -5° ...+8°. У вівторок на цьому маршруті очікуються опади, температура до -10°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -5°, практично без опадів. Завтра на даному маршруті снігопад, температура до -11°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до -9°. 7 лютого на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -10°... -14°.

За маршрутом Київ – Чернівці місцями пройде сніг, -5° ... +3°. За даним напрямом у вівторок снігопад, температура до -10°.

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