На популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до -14°
Сьогодні і завтра на автошляхах України пройде сніг, на сході температура до -14°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса пройдуть дощі і сніг. Температура -5°... +3°. Завтра на цьому маршруті температура до -10°, снігопад.
Погода на тиждень: в Україні вдарять 20-градусні морози і пройдуть снігопади (карта)
На трасі Київ – Ужгород місцями пройде сніг, температура в дорозі -5° ...+8°. У вівторок на цьому маршруті очікуються опади, температура до -10°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -5°, практично без опадів. Завтра на даному маршруті снігопад, температура до -11°.
У напрямку Харкова синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до -9°. 7 лютого на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -10°... -14°.
За маршрутом Київ – Чернівці місцями пройде сніг, -5° ... +3°. За даним напрямом у вівторок снігопад, температура до -10°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°