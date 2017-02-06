У Львові літак не зміг приземлитися через сильний туман

13:00, 6 лютого 2017
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У Львові через сильний туман було перенаправлено авіарейс із Стамбула, а відтак скасовано один виліт на Київ. 

У Львові сильний туман / portal.lviv.ua
У Львові сильний туман / portal.lviv.ua

Зараз затримано виліт із аеропорту Жулян, передає Львівський портал.

Водночас у небі, на шляху до Львова, вже перебувають два літаки із курортниками з Хургади та Шарм-ель-Шейху.

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Як відомо, рішення про скасування посадки приймають екіпажі повітряних суден після оцінки видимості безпосередньо на підльоті до летовища.

Варто додати, що туман поволі розсіюється, а автоматичні системи на злітній смузі, які дозволяють садити літаки у складних погодних умовах, працюють у штатному режимі.

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