У Львові літак не зміг приземлитися через сильний туман
У Львові через сильний туман було перенаправлено авіарейс із Стамбула, а відтак скасовано один виліт на Київ.
Зараз затримано виліт із аеропорту Жулян, передає Львівський портал.
Водночас у небі, на шляху до Львова, вже перебувають два літаки із курортниками з Хургади та Шарм-ель-Шейху.
В Одесі горизонт сховався за густим туманом (фоторепортаж)
Як відомо, рішення про скасування посадки приймають екіпажі повітряних суден після оцінки видимості безпосередньо на підльоті до летовища.
Варто додати, що туман поволі розсіюється, а автоматичні системи на злітній смузі, які дозволяють садити літаки у складних погодних умовах, працюють у штатному режимі.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+21°... +11°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+26°... +15°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запоріжжя+26°... +16°
-
Івано-Франківськ+19°... +9°
-
Київ+23°... +13°
-
Кіровоград+23°... +12°
-
Луганськ+28°... +16°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+19°... +9°
-
Миколаїв+26°... +14°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+22°... +12°
-
Рівне+20°... +10°
-
Сімферополь+27°... +16°
-
Суми+21°... +11°
-
Тернопіль+18°... +9°
-
Харків+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+22°... +13°
-
Чернігів+22°... +11°
-
Чернівці+22°... +11°
Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 70 %
Тиск: 752 мм
Вітер: 4.1 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:45
Захід 20:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин