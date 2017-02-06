Через снігопад обмежено рух вантажівок у Житомирській області

13:34, 6 лютого 2017
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Через складні погодні умови обмежено рух вантажівок на дорогах Житомирської області.

Фото УНІАН
Раніше обмежили рух в Черкаській області / УНІАН

Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху Національної поліції.

Рух поїздів у складних погодних умовах здійснюється згідно з графіком - "Укрзалізниця"

Зокрема, згідно з повідомленням, для запобігання накопиченню великої кількості транспорту в столиці та Київській області через запроваджене обмеження для руху вантажівок, із 12.00 обмежено рух вантажного та великогабаритного транспорту по автомобільних дорогах М-06 Київ – Чоп та М-07 Київ-Ковель-Яготин в межах Житомирської області.

У Черкаській області тимчасове обмеження для руху великогабаритного та великовагового транспорту запроваджено, зокрема, на автодорогах: М- 05 Київ – Одеса (від 143 по 274 км); Н-01 Київ – Знам’янка (від 123 до 241 км); Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через м. Кременчук) (від 81 до 169 км).

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