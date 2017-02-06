На Закарпатті попереджають про нову повінь

Через скресання річок на Закарпатті рятувальники попереджають про нову повінь.

Повінь на Закарпатті / dsns.gov.ua

У басейнах Дністра, Сяну і Західного Бугу вода поступово підніметься приблизно на метр через відлигу, опади і танення снігу, повідомляє ТСН.

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Під загрозою паводку перебуває й Львівщина. Рятувальники не виключають, що через льодові затори рівень води на річках Прикарпаття також може підвищуватися до небезпечних відміток.

На гірських річках працюють піротехніки із кількох областей. Вони підривають кілометрові крижані згромадження.

Нагадаємо, через негоду на Закарпатті залишаються підтопленими 4 дворогосподарства та 72 га сільгоспугідь.