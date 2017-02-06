Віталій Кличко: Великогабаритний транспорт не заїжджатиме в місто до 20:00

У Києві продовжили обмеження в'їзду вантажівок до 20:00 6 лютого.

У Києві прогдлили тграничение в'їзду вантажівок / УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, таке рішення було прийнято під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Щоб не створювати перешкод для роботи снігоприбиральної техніки, було вирішено не скасовувати обмеження для в'їзду в місто великогабаритного транспорту.

Враховуючи суттєве погіршення погодних умов, влада Києва закликає водіїв не виїжджати в місто на власному автотранспорті без крайньої необхідності, віддавши перевагу комунальному громадському транспорту.

Тих водіїв, які виїхали в місто, закликають дотримуватися правил дорожнього руху та не паркувати автомобілі на узбіччях або в недозволених місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Припарковані на проїжджій частині автомобілі, які заважають роботі снігоприбиральної техніки, будуть евакуйовані.

Нагадаємо, через складні погодні умови обмежено рух вантажівок на дорогах Житомирської області.