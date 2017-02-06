Число жертв сходження лавини в Афганістані перевищило 100 осіб

16:00, 6 лютого 2017
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Через сходження сніжної лавини в Афганістані загинули більше 100 осіб.

Снігопад в Афганістані / Reuters
Снігопад в Афганістані / Reuters

Зокрема, 50 людей загинули в провінції Нурістан. Місцеві чиновники попереджають, що кількість жертв може збільшитися, передає Al Jazeera.

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У північних і центральних провінціях загинули не менше 54 людей. Лавини зруйнували 168 будинків, сотні голів худоби загинули.

Десятки людей на даний момент вважаються зниклими безвісти. За словами влади, більшість постраждалих - жінки і діти.

Нагадаємо, за останні кілька днів в Таджикистані зійшло 40 снігових лавин, загинули сім чоловік.

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