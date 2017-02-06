В Україні завтра різко похолодає, на сході вночі до -23° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 7 лютого, в більшості регіонів України пройде сніг. На сході вночі похолодає до -23°.
У Києві завтра пройде сніг, вночі -14°, вдень -10°. Вітер східний, до 6.6 м/с.
У Львові 7 лютого снігопад, вночі -7°, вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, помірний.
На популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до -14°
У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -10°, вдень -7°. Вітер східний, до 6.8 м/с.
У Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура вночі -13°, вдень -7°. Вітер східний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мокрий сніг. Температура вночі -3°, вдень +1°, вітер східний та північно-східний, до 8.7 м/с.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі -23°, вдень -13°. Вітер східний, помірний.
У Дніпрі завтра очікується снігопад. Температура вночі -17°, вдень -10°. Вітер східний та північно-східний, помірний.
У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +3°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють снігопад, температура вночі -14°, вдень -5°. Вітер північно-східний, до 8.1 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі -22°, вдень -12°, вітер північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується похмура погода. Температура вночі -23°, вдень -13°. Вітер північно-східний, до 4.9 м/с.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+21°... +11°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+26°... +15°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запоріжжя+26°... +16°
-
Івано-Франківськ+19°... +9°
-
Київ+23°... +13°
-
Кіровоград+23°... +12°
-
Луганськ+28°... +16°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+19°... +9°
-
Миколаїв+26°... +14°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+22°... +12°
-
Рівне+20°... +10°
-
Сімферополь+27°... +16°
-
Суми+21°... +11°
-
Тернопіль+18°... +9°
-
Харків+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+22°... +13°
-
Чернігів+22°... +11°
-
Чернівці+22°... +11°