В Україні завтра різко похолодає, на сході вночі до -23° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 7 лютого, в більшості регіонів України пройде сніг. На сході вночі похолодає до -23°.

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У Києві завтра пройде сніг, вночі -14°, вдень -10°. Вітер східний, до 6.6 м/с.

У Львові 7 лютого снігопад, вночі -7°, вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, помірний.

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У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -10°, вдень -7°. Вітер східний, до 6.8 м/с.

У Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура вночі -13°, вдень -7°. Вітер східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мокрий сніг. Температура вночі -3°, вдень +1°, вітер східний та північно-східний, до 8.7 м/с.

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі -23°, вдень -13°. Вітер східний, помірний.

У Дніпрі завтра очікується снігопад. Температура вночі -17°, вдень -10°. Вітер східний та північно-східний, помірний.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +3°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють снігопад, температура вночі -14°, вдень -5°. Вітер північно-східний, до 8.1 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі -22°, вдень -12°, вітер північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується похмура погода. Температура вночі -23°, вдень -13°. Вітер північно-східний, до 4.9 м/с.

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