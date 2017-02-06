Негода у Києві: на в᾽їздах до міста відкриють пункти обігріву для водіїв вантажівок
Через погіршення погоди і потужний снігопад у Києві відкривають пункти обігріву для водіїв великогабаритного транспорту, для яких сьогодні з 06:00 було введено обмеження на в’їзд до столиці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне рішення прийняв оперативний штаб з питань життєдіяльності міста у зимовий період.
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«На даний час ми разом і Державною службою України з надзвичайних ситуацій відкриваємо стаціонарні пункти обігріву в найактуальніших точках, де є найбільша концентрація великогабаритного транспорту. А саме в районі постів ДАІ на Бориспільській і Гостомельській трасах», - сказав начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук.
За його словами, у пристосованих для холодних умов наметах водії зможуть зігрітися і випити гарячого чаю.
Окрім того в усіх інших напрямках, де зупинились вантажівки (зокрема, на Одеській трасі) курсуватимуть мобільні пункти обігріву – автобуси.
Ткачук зазначив, що підтримується прямий зв᾽язок з поліцією, яка в режимі онлайн відстежуватиме найбільші скупчення транспорту на трасах.
«І направлятимемо автобуси з термосами туди, де в цьому є найбільша потреба. Якщо ж ситуація загостриться, то облаштуємо додаткові стаціонарні пункти обігріву», - додав він.
Нагадаємо, що в’їзди до Києва для великогабаритного транспорту будуть перекриті сьогодні до 20:00.
Як повідомляв УНІАН, Укргідрометцентр прогнозує у найближчі три дні значне похолодання.
По Києву 7-8 лютого температура повітря знизиться до 12-17° морозу, очікується невеликий та помірний сніг. 9 лютого опади у Києві припиняться, нічна температура знизиться до 18-23°.
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