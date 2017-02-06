У Києві завтра пройде сніг, вдень температура до -10°

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 лютого в столиці вдень до -10°, пройде сніг.

зима, сніг, погода / Фото: УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -4°, ввечері - до -11°. Вітер східний, до 6.6 м/с.

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Завтра сонце в столиці зійде у 07:24, а зайде о 17:00.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 7 лютого в більшості регіонів України пройде сніг. На сході вночі похолодає до -23°.

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