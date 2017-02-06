Київ після снігопаду (фоторепортаж)

Фотокореспонденти УНІАН зняли, як виглядає столиця після снігопаду, що обрушився на столицю в ніч з 5 на 6 лютого.

В ніч з 5 на 6 лютого на Київ обрушився сильний снігопад.

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Такі погодні умови вранці 6 лютого спричинили киянам чимало незручностей. Так, столицю паралізували 10-бальні затори на дорогах, а міський транспорт переведений на спеціальний режим роботи.

Втім, незважаючи на незручності, засніжений Київ виглядає дуже красиво.