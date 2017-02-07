Наслідки негоди в Києві: в'їзд фур знову обмежено

У вівторок, 7 лютого, у зв'язку зі складними погодними умовами в'їзд до Києва великогабаритного транспорту обмежений з 07:00 ранку.

У Києві знову обмежили в’їзд великогабаритного транспорту / facebook.com/MNS.GOV.UA

Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА.

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"Таке рішення було прийняте міською владою, щоб не створювати додаткових перешкод для роботи снігоприбиральної техніки на автошляхах столиці",- йдеться у повідомленні.

Через складні погодні умови й снігопад у столиці комунальні служби працюють цілодобово, запевнили у КМДА.

Водіїв закликали віддати перевагу громадському транспорту й не користуватися особистими авто.

Раніше мер Києва Віталій Кличко попросив водіїв не виїжджати у місто на власному автотранспорті.