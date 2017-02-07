До України прийшло похолодання та сильні снігопади

7-8 лютого в Україні очікується значне похолодання.

В Україні відсьогодні суттєво похолодає / Фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

Крім Закарпаття, температура знизиться вночі до -12-17°, у східних, Чернігівській та Сумській областях до -20-26°, вдень до 9-15°морозу; у південних та прикарпатських областях вночі 3-9°, вдень 0-5° морозу.

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На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині та Чернівецькій області вночі 3-9 градусів морозу, вдень 0-5 морозу.

"У більшості областей, крім східних та північно-східних, випадатиме сніг, у центральних, західних, вночі 8 лютого і у Житомирській та Київській областях сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, на Закарпатті та півдні мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу", - йдеться у повідомленні.

На Одещині вночі 8 лютого сильні опади; у західних, центральних та південних областях пориви вітру 15-22 м/с.

9 лютого нічна температура знизиться на більшій частині території країни до 18-23°, на півдні та Прикарпатті до 8-13° морозу, денна - істотно не зміниться, опади припиняться. На дорогах ожеледиця.

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 7 лютого, в більшості регіонів України пройде сніг. На сході вночі похолодає до -23°.