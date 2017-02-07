До України прийшло похолодання та сильні снігопади
7-8 лютого в Україні очікується значне похолодання.
Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
Крім Закарпаття, температура знизиться вночі до -12-17°, у східних, Чернігівській та Сумській областях до -20-26°, вдень до 9-15°морозу; у південних та прикарпатських областях вночі 3-9°, вдень 0-5° морозу.
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На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині та Чернівецькій області вночі 3-9 градусів морозу, вдень 0-5 морозу.
"У більшості областей, крім східних та північно-східних, випадатиме сніг, у центральних, західних, вночі 8 лютого і у Житомирській та Київській областях сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, на Закарпатті та півдні мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу", - йдеться у повідомленні.
На Одещині вночі 8 лютого сильні опади; у західних, центральних та південних областях пориви вітру 15-22 м/с.
9 лютого нічна температура знизиться на більшій частині території країни до 18-23°, на півдні та Прикарпатті до 8-13° морозу, денна - істотно не зміниться, опади припиняться. На дорогах ожеледиця.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 7 лютого, в більшості регіонів України пройде сніг. На сході вночі похолодає до -23°.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+27°... +15°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+28°... +14°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+24°... +14°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+29°... +12°
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Львів+27°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +16°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+29°... +13°
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Сімферополь+28°... +14°
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Суми+25°... +10°
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Тернопіль+28°... +13°
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Харків+25°... +12°
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Херсон+28°... +16°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+26°... +10°
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Чернівці+29°... +15°