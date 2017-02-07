У більшості регіонів сьогодні пройде сніг, на сході до -14° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 7 лютого в більшості регіонів України очікуються опади. Найхолодніше буде на сході - до -14°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -10°. Вітер східний, до 6.6 м/с.
У Львові 7 лютого очікується снігопад, температура повітря вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, помірний.
На популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до -14°
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень -7°. Вітер східний, до 6.8 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура -7°. Вітер східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +1°, вітер східний та північно-східний, до 8.7 м/с.
У Харкові без опадів. Температура -13°, вітер східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.
У Дніпрі снігопад. Температура повітря -10°. Вітер східний та північно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень -5°. Вітер північно-східний, до 8.1 м/с.
У Краматорську в понеділок невелика хмарність, вдень -12°. Вітер північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -13°. Вітер північно-східний, до 4.9 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+27°... +15°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+28°... +14°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+24°... +14°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+29°... +12°
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Львів+27°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +16°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+29°... +13°
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Сімферополь+28°... +14°
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Суми+25°... +10°
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Тернопіль+28°... +13°
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Харків+25°... +12°
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Херсон+28°... +16°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+26°... +10°
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Чернівці+29°... +15°