У більшості регіонів сьогодні пройде сніг, на сході до -14° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 лютого в більшості регіонів України очікуються опади. Найхолодніше буде на сході - до -14°.

Сьогодні в Україні пройде сніг / УНІАН

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -10°. Вітер східний, до 6.6 м/с.

У Львові 7 лютого очікується снігопад, температура повітря вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, помірний.

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У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень -7°. Вітер східний, до 6.8 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура -7°. Вітер східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +1°, вітер східний та північно-східний, до 8.7 м/с.

На сході до -14° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура -13°, вітер східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

У Дніпрі снігопад. Температура повітря -10°. Вітер східний та північно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень -5°. Вітер північно-східний, до 8.1 м/с.

У Краматорську в понеділок невелика хмарність, вдень -12°. Вітер північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -13°. Вітер північно-східний, до 4.9 м/с.

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