У Києві сьогодні вдень до -10°, пройде сніг

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 7 лютого, у столиці вдень до -10°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -10°, ввечері - до -11°. Вітер східний, до 6.6 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:24, а зайде о 17:00.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в більшості регіонів України очікуються опади. Найхолодніше буде на вовтоке - до -14°.

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