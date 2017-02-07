Через негоду в чотирьох областях обмежений рух транспорту

У Черкаській, Закарпатській, Хмельницькій та Київській областях через складні погодні умови діє обмеження на рух автотранспорту.

У чотирьох областях діє обмеження руху транспорту / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укравтодор.

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Зокрема, у Черкаській області з 6 лютого діє тимчасове обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту на таких дорогах: М-05 Київ – Одеса (км 143 + 028 – км 274 + 360), Н-01Київ-Знам’янка (км 123 + 850 – км 241 + 622), - 08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) (км 81+300 – км 169+117).

На Закарпатті у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород - Демічі , км. 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця.

У Хмельницькій області з 3 лютого через негоду (дощ при мінусовій температурі повітря, ожеледь) обмежений рух великовагового транспорту та автобусів по автодорогах місцевого значення.

У Києві з 07:00 до 10:00 7 лютого введено обмеження руху великовагових транспортних засобів з метою попередження виникнення аварійних ситуацій.

У той же час у Житомирській області відновлено рух вантажівок на дорогах державного значення М-06 Київ-Чоп та М-07 Київ-Ковель-Ягодин.

Нагадаємо, 7 лютого в більшості регіонів України очікуються опади. Найхолодніше буде на сході - до -14°.