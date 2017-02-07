На Вінничині через снігопад обмежили рух вантажівок
Через сильний снігопад та вітер 7 лютого у Вінницькій області обмежили рух вантажних транспортних засобів.
Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.
У більшості регіонів сьогодні пройде сніг, на сході до -14° (карта)
Зокрема, рух вантажівок обмежений по автомобільній дорозі М-21 Житомир – Могилів-Подільський, на ділянці км 131 – 230 (ділянка від м. Вінниця до м. Могилів-Подільський).
Як повідомлялося раніше, у Черкаській, Закарпатській, Хмельницькій та Київській областях через складні погодні умови діє обмеження на рух автотранспорту.
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