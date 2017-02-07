На Вінничині через снігопад обмежили рух вантажівок

09:52, 7 лютого 2017
2404
0

Через сильний снігопад та вітер 7 лютого у Вінницькій області обмежили рух вантажних транспортних засобів.

УНІАН
У Вінницькій області через снігопад та сильний вітер обмежили рух вантажівок / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

У більшості регіонів сьогодні пройде сніг, на сході до -14° (карта)

Зокрема, рух вантажівок обмежений по автомобільній дорозі М-21 Житомир – Могилів-Подільський, на ділянці км 131 – 230 (ділянка від м. Вінниця до м. Могилів-Подільський).

Як повідомлялося раніше, у Черкаській, Закарпатській, Хмельницькій та Київській областях через складні погодні умови діє обмеження на рух автотранспорту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 28 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
87 %
765 мм
1.4 м/с
57 %
Стрічка новин