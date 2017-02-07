На дорогах у дев'яти областях зберігається критична ситуація за рівнем аварійності - поліція
На автомобільних дорогах у дев'яти областях України зберігається критична ситуація за рівнем аварійності. Через негоду в декількох регіонах обмежено рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.
"За минулу добу на автошляхах України загинуло четверо громадян, травмовано - 50. Сьогодні, 7 лютого, у деяких регіонах обмежено рух транспорту. Критичною по рівню аварійності залишається ситуація у дев'яти областях країни", - йдеться в повідомленні.
У більшості регіонів сьогодні пройде сніг, на сході до -14° (карта)
Зокрема, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Волинській, Львівській, Закарпатській та Кіровоградській областях зафіксовано зростання рівня аварійності більш ніж на 50%.
Також наголошується, що високий рівень аварійності залишається в Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Дніпропетровській та Луганській областях.
Як повідомляв УНІАН, через негоду рух вантажного транспорту обмежено у Київській та Хмельницькій областях. На Закарпатті обмежено рух для всіх видів транспорту на трасі А-071207. На Черкащині введено обмеження для вантажного транспорту на трасах М-05, Н-01, Н-08.
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