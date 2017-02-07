В Індії стався землетрус магнітудою 5,6

11:30, 7 лютого 2017
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У понеділок, 6 лютого, в Індії стався землетрус магнітудою 5,6.

Flickr, Matt Katzenberger
В Індії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Аргентині стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 33 кілометрах на північний захід від міста Піпалкоті. Осередок землетрусу залягав на глибині 14,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у понеділок, 30 січня, учні та викладачі середніх шкіл, які знаходяться в італійських містечках Рагална, Николозі і Бронте поруч з діючим вулканом Етна на Сицилії, були евакуйовані після серії підземних поштовхів.

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