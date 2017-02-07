В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 7 лютого, в Україні значно похолодає, у багатьох областях очікується сильний вітер.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.
На популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до -14°
"Вдень 7 лютого на Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, у Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях, вночі 8 лютого на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Віннччині сильні снігопади, хуртовини, снігові замети; у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях пориви вітру 15-22 м/с", - йдеться в повідомленні.
Крім того, рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах.
Нагадаємо, 7 лютого в більшості регіонів України очікуються опади. Найхолодніше буде на сході - до -14°.
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