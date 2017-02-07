В аеропорту "Одеса" через негоду не зміг приземлитися літак зі Стамбула

12:34, 7 лютого 2017
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У міжнародному аеропорту "Одеса" через несприятливі метеоумови не зміг приземлитися літак з турецького Стамбула, ще кілька бортів затримуються.

У Львові сильний туман / portal.lviv.ua
Через негоду в Одесі не зміг приземлитися літак / portal.lviv.ua

Як повідомили УНІАН в аеропорту, літак із Стамбулу (Туреччина), який очікувався в 9:10, авіакомпанії Turkish Airliners сьогодні не зміг приземлитися в Одесі.

У більшості регіонів сьогодні пройде сніг, на сході до -14° (карта)

Після перебування "в зоні очікування" в повітрі літак відбув назад. Прес-секретар ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Марія Попович підтвердила УНІАН скасування ранкового рейсу зі Стамбула. Крім того, затримуються три рейси з Києва.

Також було скасовано виліт літака з Одеси до Стамбула (10:05).

"Несприятливі метеоумови. Дощ, що замерзає, ожеледь... Ми розчищаємо злітно-посадочну смугу для забезпечення безпеки польотів", - пояснила Попович.

За її словами, розклад інших вильотів поки залишається без змін.

В Одесі зараз йде дощ при незначній мінусовій температурі.

Нагадаємо, 7 лютого в Україні значно похолодало, у багатьох областях очікується сильний вітер.

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