На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до -15°

12:49, 7 лютого 2017
432
0

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до -15°.

На автошляхах України пройде сніг / УНІАН
На автошляхах України пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса пройде сніг. Температура -10°... 0°. Завтра на цьому маршруті температура до -11°, снігопад.

У більшості регіонів сьогодні пройде сніг, на сході до -14° (карта)

На трасі Київ – Ужгород місцями очікується сніг, температура в дорозі -10° ...+4°. У середу на цьому маршруті очікуються опади, температура до -11°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -10°, місцями пройде сніг. Завтра на даному маршруті без опадів, температура -13°.

У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до -12°. 8 лютого на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -11°... -15°.

За маршрутом Київ – Чернівці снігопад, -10° ... -2°. За даним напрямом у середу також пройде сніг, температура до -11°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 28 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
87 %
765 мм
1.4 м/с
57 %
Стрічка новин