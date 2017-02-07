На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до -15°

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до -15°.

На автошляхах України пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса пройде сніг. Температура -10°... 0°. Завтра на цьому маршруті температура до -11°, снігопад.

Читайте також У більшості регіонів сьогодні пройде сніг, на сході до -14° (карта)

На трасі Київ – Ужгород місцями очікується сніг, температура в дорозі -10° ...+4°. У середу на цьому маршруті очікуються опади, температура до -11°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -10°, місцями пройде сніг. Завтра на даному маршруті без опадів, температура -13°.

У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до -12°. 8 лютого на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -11°... -15°.

За маршрутом Київ – Чернівці снігопад, -10° ... -2°. За даним напрямом у середу також пройде сніг, температура до -11°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.