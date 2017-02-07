Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках західної України
Сьогодні, 7 лютого, на річках західної України утримаються високi рiвнi води з незначними коливаннями.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.
У більшості регіонів сьогодні пройде сніг, на сході до -14° (карта)
Зокрема, у нижнiй течiї Боржави утримаються високi рiвнi води, збережеться значний шар води на заплавi з пiдтопленнями сільськогосподарських угідь ряду сiл та автодороги Виноградів-Шаланки (Виноградівський, Іршавський райони Закарпатської області).
На рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) збережеться небезпека утворення нових та посилення існуючих заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води, мiсцями до небезпечних вiдмiток (Туркiвський, Дрогобицький райони Львiвської області).
Нагадаємо, через скресання річок на Закарпатті рятувальники попереджають про нову повінь.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+27°... +15°
-
Донецьк+26°... +13°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запоріжжя+27°... +16°
-
Івано-Франківськ+28°... +13°
-
Київ+27°... +14°
-
Кіровоград+24°... +14°
-
Луганськ+27°... +12°
-
Луцьк+29°... +12°
-
Львів+27°... +14°
-
Миколаїв+27°... +16°
-
Одеса+27°... +16°
-
Полтава+24°... +13°
-
Рівне+29°... +13°
-
Сімферополь+28°... +14°
-
Суми+25°... +10°
-
Тернопіль+28°... +13°
-
Харків+25°... +12°
-
Херсон+28°... +16°
-
Хмельницький+27°... +13°
-
Черкаси+25°... +13°
-
Чернігів+26°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°