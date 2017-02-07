Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках західної України

Сьогодні, 7 лютого, на річках західної України утримаються високi рiвнi води з незначними коливаннями.

На річках західної України очікується підвищення рівнів води / dsns.gov.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

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Зокрема, у нижнiй течiї Боржави утримаються високi рiвнi води, збережеться значний шар води на заплавi з пiдтопленнями сільськогосподарських угідь ряду сiл та автодороги Виноградів-Шаланки (Виноградівський, Іршавський райони Закарпатської області).

На рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) збережеться небезпека утворення нових та посилення існуючих заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води, мiсцями до небезпечних вiдмiток (Туркiвський, Дрогобицький райони Львiвської області).

Нагадаємо, через скресання річок на Закарпатті рятувальники попереджають про нову повінь.