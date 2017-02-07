Від повені в Перу постраждали понад 60 тисяч людей

Повінь в Перу за останні кілька днів зруйнувала понад 1800 будинків. Одна людина загинула, понад 60 тисяч постраждали.

Наслідки повені в Перу / Reuters

Сильний дощ, який почався ще 31 січня, викликав повені в багатьох районах країни, повідомляє The Floodlist.

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Через стихію постраждали 60435 людей, більше 24 тисяч людей були вимушені покинути свої будинки. Також повінь зруйнувала 1877 будинків, з них 500 - в районі Чіклайо.

За прогнозами метеорологів, дощі триватимуть до 9 лютого, щодня буде випадати 20-50 мм опадів.

Нагадаємо, у результаті повені в Таїланді загинули 96 осіб. Усього від стихії постраждали 12 провінцій на півдні країни.