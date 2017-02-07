Завтра в Україні місцями пройде сніг, вночі на сході до 24 градусів морозу (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 8 лютого на заході України пройде сніг. На сході вночі похолодає до -24°.
У Києві завтра без опадів, вночі -19°, вдень -9°. Вітер східний, до 6,2 м/с.
На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до -15°
У Львові 8 лютого пройде сніг, вночі -7°, вдень -4°. Вітер східний, помірний.
У Луцьку завтра снігопад. Температура повітря вночі -9°, вдень -8°. Вітер східний, до 7.1 м/с.
У Вінниці в середу пройде сніг. Температура вночі -12°, вдень -9°. Вітер східний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють опади. Температура вночі -8°, вдень 0°, вітер східний та північно-східний, до 9.0 м/с.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі -24°, вдень -15°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -19°, вдень -12°. Вітер східний та північно-східний, помірний.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі -5°, вдень +6°. Вітер східний та північно-східний, до 8.3 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі -14°, вдень -5°. Вітер північно-східний, до 8.1 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -22°, вдень -13°, вітер північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується сонячна погода. Температура вночі -24°, вдень -14°. Вітер східний та північно-східний, до 3.8 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+27°... +15°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+28°... +14°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+24°... +14°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+29°... +12°
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Львів+27°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +16°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+29°... +13°
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Сімферополь+28°... +14°
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Суми+25°... +10°
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Тернопіль+28°... +13°
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Харків+25°... +12°
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Херсон+28°... +16°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+26°... +10°
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Чернівці+29°... +15°