Завтра в Україні місцями пройде сніг, вночі на сході до 24 градусів морозу (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 лютого на заході України пройде сніг. На сході вночі похолодає до -24°.

Завтра в Україні місцями пройде сніг / twitter.com @anawanna1958

У Києві завтра без опадів, вночі -19°, вдень -9°. Вітер східний, до 6,2 м/с.

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У Львові 8 лютого пройде сніг, вночі -7°, вдень -4°. Вітер східний, помірний.

У Луцьку завтра снігопад. Температура повітря вночі -9°, вдень -8°. Вітер східний, до 7.1 м/с.

У Вінниці в середу пройде сніг. Температура вночі -12°, вдень -9°. Вітер східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють опади. Температура вночі -8°, вдень 0°, вітер східний та північно-східний, до 9.0 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі -24°, вдень -15°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -19°, вдень -12°. Вітер східний та північно-східний, помірний.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -5°, вдень +6°. Вітер східний та північно-східний, до 8.3 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі -14°, вдень -5°. Вітер північно-східний, до 8.1 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -22°, вдень -13°, вітер північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується сонячна погода. Температура вночі -24°, вдень -14°. Вітер східний та північно-східний, до 3.8 м/с.

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