Морози посилюються: у Києві вночі похолодає до -19°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 8 лютого в столиці вночі похолодає до -19°. Опадів на очікується.

У Києві завтра вдень до -9° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -9°, ввечері - до -12°. Вітер східний, до 6,2 м/с.

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Завтра сонце в столиці зійде у 07:22, а зайде у 17:02.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого на заході України пройде сніг. На сході вночі похолодає до -24°.

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