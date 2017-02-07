Харків'ян попередили про різке похолодання

17:03, 7 лютого 2017
518
0

Харківські синоптики і служба порятунку попереджають харків'ян про різке зниження температури повітря.

Погода в Харкові буде ясна, без опадів / dozor.kharkov.ua
Погода в Харкові буде ясна, без опадів / dozor.kharkov.ua

Так, вночі з 7 на 8 лютого очікується різке зниження температури по всій території країни, крім Закарпаття, пише 057.ua.

Морози посилюються: у Києві вночі похолодає до -19°

Відзначається, що в Харківській області температура повітря знизиться до 20, а місцями до 26 градусів нижче нуля.

У той же час, погода буде ясна, без опадів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 28 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
87 %
765 мм
1.4 м/с
57 %
Стрічка новин