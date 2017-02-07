Харків'ян попередили про різке похолодання

Харківські синоптики і служба порятунку попереджають харків'ян про різке зниження температури повітря.

Погода в Харкові буде ясна, без опадів / dozor.kharkov.ua

Так, вночі з 7 на 8 лютого очікується різке зниження температури по всій території країни, крім Закарпаття, пише 057.ua.

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Відзначається, що в Харківській області температура повітря знизиться до 20, а місцями до 26 градусів нижче нуля.

У той же час, погода буде ясна, без опадів.