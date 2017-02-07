В аеропорту "Одеса" через негоду скасовано майже всі рейси

У міжнародному аеропорту "Одеса" через несприятливі метеоумови скасовано майже всі сьогоднішні рейси.

Вранці в аеропорту «Одеса» не зміг приземлитися літак із Стамбула / portal.lviv.ua

Як повідомили УНІАН в аеропорту, станом на 17.30, скасовано 10 рейсів. Крім ранкового із Стамбула (Туреччина, очікувався о 9.10), скасовано два рейси з Борисполя (11.00, 20.30), із Шарм-ель-Шейха (Єгипет, 12.30), Дубай (ОАЕ, 13.20). Крім того, не сіли в Одесі ще три борти із Стамбула (12.25, 13.00 і 16.00) і Варшави (Польща, 14.10).

Вже скасовано рейс із Стамбула, прибуття якого було заплановано на 00.05 середи, 8 лютого.

Як зазначив представник аеропорту, з ранку вівторка приземлилися лише 3 літаки: з Мінська, з Києва (Жуляни), який прибув з 50-хвилинним запізненням (замість 11.10 о 12.01), а також рейс із Стамбула, який очікувався о 12.30, запізнився майже на 1 годину.

«Кілька літаків «кружляли» над містом, але сісти не ризикнули... Під питанням також прибуття літаків із Стамбула о 20.50 і Жулян о 21.10», - додав представник аеропорту.

З Одеси сьогодні вилетіли тільки два ранкових літаки в Київ. Обидва о 9.00: із 40-хвилинним запізненням в аеропорт «Бориспіль» і більш ніж годинним - у «Жуляни».

Виліт 13-ти бортів скасовано: п'ять - на Стамбул, по одному в Мінськ, Дубай, Шарм-ель-Шейх, Варшаву і Тель-Авів, а також два літаки – на Київ. Також скасовано рейс, запланований на годину ночі 8 лютого.

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Поки що невідомо, чи буде здійснено рейс на Стамбул, запланований на 20.45.

У прес-службі ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» повідомили, що 7 лютого аеропорт працює в складних погодних умовах: крижаний дощ, що супроводжується зниженням температури повітря нижче нуля градусів.

«Силами технічних служб підприємства аеродромне покриття, злітно-посадкова смуга, перон, руліжні доріжки очищуються від льоду з використанням очисної техніки та реагентів. Аеропорт робить усе можливе для забезпечення безпечної роботи аеродромного комплексу», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вранці в аеропорту «Одеса» через несприятливі метеоумови сьогодні не зміг приземлитися літак із Стамбула.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і зв'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.