Киян попереджають про хуртовини і сильний вітер у найближчі години

18:52, 7 лютого 2017
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Увечері 7 лютого та вночі 8 лютого у Києві очікується поривчастий вітер 15-20 м/с, хуртовини та ожеледиця на дорогах.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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"Окрім того, як прогнозують синоптики, завтра в Києві буде хмарно з проясненням. Вдень невеликий сніг. Вітер східний 7-12 м/с. Температура вночі – 14-16°, вдень – 10-12° морозу", - йдеться в повідомленні.

Столичних водіїв просять бути уважними на дорогах, не користуватися власним авто під час снігопаду та віддавати перевагу громадському транспорту. Крім того, автовласників закликали не паркуватися на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Автомобілі, які будуть заважати розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані, попереджають комунальники.

Як повідомлялося, в середу, 8 лютого в столиці вночі похолодає до -19°. Опадів на очікується.

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