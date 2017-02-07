У чотирьох областях України через негоду обмежено рух транспорту – ДСНС

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту на автодорогах у чотирьох областях України.

Обмеження на обмеження транспорту введено в Волинській, Хмельницькій, Вінницькій та Закарпатській областях / УНІАН

Як повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій обмеження введені у Волинській, Хмельницькій, Вінницькій та Закарпатській областях.

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Зокрема, у Волинській області рух закрито для усіх видів транспорту на дорогах місцевого значення Т-18-02 /М-07/-Маюничі-Велика-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилля-Рожице-Торчин-Шклинь-/Н-17/, км 110 - км 117 (Торчин-Білостік).

У Хмельницькій області рух обмежено на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці, км 247 – км 278 (м. Дунаївці – м. Кам.-Подільський).

У Вінницькій області рух обмежено на дорогах М-21 Житомир-Могилів-Подільський (км 131- км 230), Р-08 Немирів-Ямпіль, км 35 – км 115 (від м. Тульчин до м. Ямпіль).

У Закарпатській області у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород-Демічі (18км.) через річку Латориця.