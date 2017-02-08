У Пакистані стався землетрус магнітудою 6,3

00:49, 8 лютого 2017
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На півдні Пакистану стався землетрус магнітудою 6,3 бали.

emsc-csem.org
У Пакистані стався землетрус / emsc-csem.org

Про це повідомляється на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

В Індії стався землетрус магнітудою 5,6

Осередок землетрусу знаходився на глибині 10 км, а епіцентр - у 82 км на південь від міста Турбат і в 14 км на захід від міста Пасни.

За даними EMSC, підземні поштовхи зафіксували о 22:03 за часом UTC напередодні, 7 лютого.

Про постраждалих в результаті землетрусу не повідомляється.

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