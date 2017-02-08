Сьогодні в Україні місцями пройде сніг, на сході до -15° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 8 лютого, в Україні місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на сході - до -15°.

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У столиці без опадів, вдень -9°. Вітер східний, до 6,2 м/с.

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У Львові 8 лютого очікується снігопад, температура повітря вдень -4°. Вітер східний, помірний.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень -8°. Вітер східний, до 7.1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу пройде сніг. Температура -9°. Вітер східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють опади, температура вдень 0°, вітер східний та північно-східний, до 9.0 м/с.

На сході до -15° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до -15°, вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +6°. Вітер східний та північно-східний, до 8.3 м/с.

У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря -12°. Вітер східний та північно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень -5°. Вітер північно-східний, до 8.1 м/с.

У Краматорську в середу невелика хмарність, вдень -13°. Вітер північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -14°. Вітер східний та північно-східний, до 3.8 м/с.

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