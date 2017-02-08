У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -9°

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 лютого в столиці вдень до -9°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -9°, ввечері - до -11°. Вітер східний, до 6,2 м/с.

Читайте також На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до -15°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:22, а зайде у 17:02.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 лютого, в Україні місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на сході - до -15°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.