У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -9°

08:30, 8 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 лютого в столиці вдень до -9°, без опадів.

зима, сніг, погода / Фото: УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -9°, ввечері - до -11°. Вітер східний, до 6,2 м/с.

На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до -15°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:22, а зайде у 17:02.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 лютого, в Україні місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на сході - до -15°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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