Через погіршення погодних умов в Одеській та Миколаївській областях призупинили заняття в школах

08:57, 8 лютого 2017
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У школах Одеси та Миколаєва через несприятливі погодні умови призупиняється навчання у школах.

УНІАН
У школах Одеси та Миколаєва через погану погоду призупиняється навчання у школах / УНІАН

Напередодні в Миколаєві була сильна ожеледиця, крижаний дощ, обледеніння. Навчання призупинили, аби уникнути травматизму на вулицях та дорогах, повідомляє ТСН

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Можуть не ходити до школи сьогодні й одеські школярі, а надто ті, хто живе далеко від навчального закладу. Дитячі садки в Одесі працюють, але з огляду на погодні умови там можуть скоротити час перебування дітей.

Учорашній день для Одеси був рекордним за кількістю травм та ДТП. Близько сотні людей звернулися до травмпунктів із забиттями та важкими переломами. На дорогах зафіксували 82 зіткнення автівок. 

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Одеса" через несприятливі метеоумови було скасовано майже всі вчорашні рейси.

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