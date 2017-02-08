Через негоду в Черкаській області обмежили рух вантажівок
З 07:00 8 лютого через снігопад у Черкаській області на трасі Київ-Одеса введено тимчасове обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту.
Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.
На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до -15°
"У зв’язку з різким погіршенням погодних умов із снігопадами, хуртовинами, сніговими заметами та різким зниженням температури, посиленням вітру до 15-20 м/с та для упередженням виникнення ускладнень дорожнього руху, на автодорогах загального користування, а саме: М-05 Київ – Одеса (км 143 + 028 – км 274 + 360), введено тимчасове обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту", - йдеться в повідомленні.
Обмеження діє з 07:00.
Нагадаємо, у середу, 8 лютого, в Україні місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на сході - до -15°.
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