Через негоду в Черкаській області обмежили рух вантажівок

З 07:00 8 лютого через снігопад у Черкаській області на трасі Київ-Одеса введено тимчасове обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту.

На Черкащині обмежили рух вантажівок / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

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"У зв’язку з різким погіршенням погодних умов із снігопадами, хуртовинами, сніговими заметами та різким зниженням температури, посиленням вітру до 15-20 м/с та для упередженням виникнення ускладнень дорожнього руху, на автодорогах загального користування, а саме: М-05 Київ – Одеса (км 143 + 028 – км 274 + 360), введено тимчасове обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту", - йдеться в повідомленні.

Обмеження діє з 07:00.

Нагадаємо, у середу, 8 лютого, в Україні місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на сході - до -15°.