В Одеській області через негоду знеструмлено 54 населених пункти

В Одеській області через погіршення погодних умов знеструмлено 54 населених пункти у 10 районах області.

Негода в Одесі / УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, станом на 09:00 без електрики 54 населених пункти у 10 районах області.

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У Саратському районі – 9 населених пунктів, Комінтернівському – 2, по 1 - в Ізмаїльському, Кілійському, по 6 - у Овідіопольському та Татарбунарському, Білгород-Дністровському – 17, у Болградському – 3, в Тарутинському – без світла 5 населених пунктів і 4 - в Арцизькому районі.

Для відновлення енергопостачання з 08:00 задіяно 20 одиниць техніки та 46 чоловік (19 бригад).

Також наголошується, що за добу підрозділи ГУ ДСНС в Одеській області 6 разів залучалися для надання допомоги водіям автотранспорту, які через ожеледицю не могли впоратися з керуванням. Надано допомогу 2 вантажівкам і 7 легковим автомобілям. Врятовано 18 осіб.

Нагадаємо, у школах Одеси і Миколаєва через несприятливі погодні умови призупиняються заняття в школах.