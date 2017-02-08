В Одеській області через негоду знеструмлено 54 населених пункти
В Одеській області через погіршення погодних умов знеструмлено 54 населених пункти у 10 районах області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, станом на 09:00 без електрики 54 населених пункти у 10 районах області.
Сьогодні в Україні місцями пройде сніг, на сході до -15° (карта)
У Саратському районі – 9 населених пунктів, Комінтернівському – 2, по 1 - в Ізмаїльському, Кілійському, по 6 - у Овідіопольському та Татарбунарському, Білгород-Дністровському – 17, у Болградському – 3, в Тарутинському – без світла 5 населених пунктів і 4 - в Арцизькому районі.
Для відновлення енергопостачання з 08:00 задіяно 20 одиниць техніки та 46 чоловік (19 бригад).
Також наголошується, що за добу підрозділи ГУ ДСНС в Одеській області 6 разів залучалися для надання допомоги водіям автотранспорту, які через ожеледицю не могли впоратися з керуванням. Надано допомогу 2 вантажівкам і 7 легковим автомобілям. Врятовано 18 осіб.
Нагадаємо, у школах Одеси і Миколаєва через несприятливі погодні умови призупиняються заняття в школах.
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