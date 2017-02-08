В Україні оголосили штормове попередження

11:12, 8 лютого 2017
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Сьогодні, 8 лютого, у багатьох областях України очікується сильний вітер.

УНІАН
В Україні оголосили штормове попередження , УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до -15°

"У Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

8 лютого на акваторії Азовського моря, в портах Маріуполь та Бердянськ, пориви східного вітру 25-28 м/с, очікується подвижка, торошення та дрейф льоду, навали льоду на берегові споруди. У північній частині Чорного та на акваторії Азовського морів обледеніння суден.

Крім того, у зв'язку зі снігопадами в Карпатах зберігається значний (3-й) рівень лавинної небезпеки.

Нагадаємо, у середу, 8 лютого, в Україні місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на сході - до -15°.

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